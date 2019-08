Explosionsartige Geräusche

Lkw-Brand in Essen – Stau auf der A40

05.08.2019, 09:31 Uhr | t-online.de, vss

Ein brennender Lkw in Essen: Die Kunststoffplane des Aufliegers brannte vollständig ab, tropft brennend auf die Fahrbahn. (Quelle: Mike Filzen / Feuerwehr Essen)

In Essen ist am Montag ein mit Papierrollen geladener Lastwagen in Brand geraten. Gerüchten über eine Explosion widersprach die Feuerwehr. Trotzdem staut sich der Verkehr bis auf die A40.

Am Montagmorgen ist ein mit Papierrollen geladener Lkw auf der Friedrichstraße in Essen in Brand geraten und hat für massive Verkehrsprobleme gesorgt.



Gegen 6.30 Uhr waren die ersten Einsatzkräfte zum Ort des Geschehens gerufen worden. Als sie eintrafen, hatte der Fahrer des Lkws die Zugmaschine bereits vom Auflieger getrennt und einige Meter entfernt abgestellt. Das Fahrzeug blieb dadurch unbeschädigt.

Der Lkw hatte jedoch 18 Papierrollen mit jeweils rund 1,5 Tonnen Gewicht geladen, die lichterloh brannten und durch die Flammen sowie das Löschwasser völlig zerstört wurden.



Löscharbeiten der Feuerwehr: Der Verkehr kann nur einspurig an dem Unfallort vorbeigeführt werden, dadurch entstand ein kilometerlanger Stau. (Quelle: Mike Filzen/Feuerwehr Essen)



Gerüchte über Explosion



Neben den lodernden Flammen verbreiteten sich auch Gerüchte über eine Explosion im Netz. Diese konnte die Feuerwehr jedoch nicht bestätigen. Die explosionsartigen Geräusche kamen offenbar durch das Platzen von zwei Reifen des Lkws zustande. Grund dafür war die starke Hitzeentwicklung durch die Flammen.

Zwar konnte der Brand schnell gelöscht werden, doch der Verkehr ist weiterhin eingeschränkt. Derzeit kann man von der Holsterhauser Straße nicht auf die Friedrichstraße abbiegen, sodass sich der Verkehr bis auf die A40 staut. Autofahrer müssen zwischen Mülheim-Winkhausen und Essen-Zentrum mit mehreren Kilometern Stau rechnen.







Wann genau die Sperrung aufgehoben wird, konnte die Polizei am Morgen noch nicht sagen. Der Lkw muss abgeschleppt und die Straße gereinigt werden. Das Feuer war offenbar an einem Reifen entstanden und breitete sich rasend schnell auf die Kunststoffplane des Hängers und auf die Ladung aus. Wieso der Reifen Feuer fing, ist unklar.