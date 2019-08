Verärgerte Anwohner

Arabische Hochzeitsfeier löst Großeinsatz der Polizei aus

07.08.2019, 08:51 Uhr | t-online.de, vss

Am Dienstagabend ist die Polizei Essen mit einem Großaufgebot ausgerückt. Grund dafür war eine arabische Hochzeitsfeier. Zeugen berichteten von "aggressiver Stimmung".

Am Dienstagabend haben mehrere Anwohner die Polizei wegen Ruhestörung verständigt. Die weiteren Schilderungen der Anrufer lösten einen Großeinsatz aus. Mehrere Fahrzeuge der Polizei Essen sind am Abend in die Haus-Berge-Straße im Bereich Bochold/Altendorf ausgerückt. Am Ende hat sich der böse Verdacht der Polizei jedoch nicht bestätigt.

Gegen 20 Uhr hätten Anrufer den Hinweis gegeben, dass sich etwa 50 Personen auf der Straße aufgehalten hätten. Auch von einer "aggressiven Stimmung" sei die Rede gewesen. Doch die Befürchtung, es könnte sich um einen Streit im Clan-Milieu handeln, bestätigte sich nicht, hieß es bei der Polizei. Vor Ort habe sich gezeigt, dass eine arabische Hochzeitsfeier den Ärger der Anwohner ausgelöst hatte.



Die Polizei rückte gleich zwei Mal an

"Die Gesellschaft war nicht aggressiv", sagte ein Beamter der Leitstelle. Es habe sich wohl auch nicht um einen Clan gehandelt, hieß es bei der Polizei. Die Feier sei auf einem privaten Hof gewesen und es sei zu einigen Sprüchen gegen Anwohner gekommen. Und neben einer Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit sei es das auch schon gewesen. Die Polizei musste nämlich gleich zwei Mal wegen Ruhestörung vorbeischauen. Doch "beim zweiten Mal hat sich die Gesellschaft einsichtig gezeigt."







Nach etwa anderthalb Stunden sei der Einsatz auch schon wieder beendet gewesen, teilte die Polizei mit.