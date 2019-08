Patienten betroffen

Bombe bei Uniklinik in Köln gefunden – Evakuierung läuft

07.08.2019, 17:51 Uhr | tme, t-online.de

In Köln ist erneut eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Sie muss noch heute entschärft werden. Von den Evakuierungen sind neben rund tausend Anwohnern auch Patienten der Uniklinik Köln und des Klinikums Weyertal betroffen.

In Köln ist am Mittwochnachmittag erneut ein Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Nachdem bereits am Dienstag im Viertel Klettenberg eine englische Fünf-Zentner-Bombe auf einem Spielplatz entdeckt worden war, tauchte nun in Lindenthal ein gleiches Exemplar auf.

Die Bombe wurde bei Bauarbeiten an der Robert-Koch-Straße, Ecke Gyrhofstraße in Köln-Lindenthal gefunden. Da sie noch heute entschärft werden muss, hat der Ordnungsdienst bereits mit der Evakuierung begonnen. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hat einen Gefahrenbereich von 300 Metern um den Fundort festgelegt, der geräumt werden muss.







Da die Uniklinik Köln und das Klinikum Weyertal in der Nähe liegen, müssen Patienten der Krankenhäuser innerhalb des Gebäudekomplexes verlegt werden. Eine Evakuierung der Häuser ist laut Stadt jedoch nicht notwendig.