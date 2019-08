Nach wochenlangem Aufenthalt

Lkw-Fahrer hat Wuppertaler Autobahnausfahrt verlassen

12.08.2019, 16:28 Uhr | tme, t-online.de

Er musste wochenlang in einer Ausfahrt einer Autobahn in Wuppertal stehen – doch der rumänische Lkw-Fahrer ist offenbar verschwunden. Wegen fehlender Genehmigungen war dem Mann nach einer Polizeikontrolle die Weiterfahrt zunächst untersagt worden. Bis jetzt.

Der rumänische Fahrer, der mit seinem Lkw wochenlang an einer Ausfahrt der A46 in Wuppertal ausharren musste, ist offenbar mit dem Gefährt abgereist. Das berichtet "Radio Wuppertal".



Das Fahrzeug war von der Polizei Mitte Juli aus dem Verkehr gezogen worden, nachdem der Lkw-Fahrer auf der A46 eine Brücke beschädigt hatte. Bei der Kontrolle hatte sich herausgestellt, dass dem Mann die nötigen Genehmigungen für den Transport des Baggers fehlten, den der Lkw geladen hatte.



Weil das Fahrzeug nicht weiterfahren durfte, wurde es an Ort und Stelle stillgelegt und stand deswegen auf der Autobahnabfahrt. Dort wartete der Fahrer auf die Genehmigungen und hielt sich vor allem im klimatisierten Führerhaus auf. Zwischenzeitlich war er offenbar in seine Heimat Rumänien zurückgeflogen, weil es so lange dauerte, die Genehmigungen zu bekommen.







Jetzt liegen aber offenbar alle Papiere vor, die der Mann gebraucht hat. Daher konnte er seine Fahrt fortsetzten. Das Ziel: Wieder zurück nach Rumänien.