Audifahrer nutzt Rettungsgasse

Vier Schwerverletzte bei Unfall auf der A4 bei Köln

14.08.2019, 08:06 Uhr | t-online.de, vss

Am Dienstagnachmittag hat sich auf der A4 in Höhe Frechen-Nord ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Vier Personen wurden dabei schwer verletzt. Ein Audifahrer nutzte zudem die Rettungsgasse, um schneller voran zu kommen.

Am Dienstagnachmittag gegen 16.15 Uhr hat es auf der A4 in Höhe Frechen-Nord einen schweren Unfall gegeben. Nach ersten Erkenntnissen war ein 46-jähriger Fordfahrer mit seiner Familie in Richtung Köln unterwegs, als er in Höhe der Anschlussstelle auf einen Sattelzug auffuhr und sich überschlug. Die Eltern und die elf und 18 Jahre alten Kinder zogen sich schwere Verletzungen zu.



Nach Zeugenaussagen soll ein Sattelzug vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen gewechselt sein. Der Ford soll dabei nach links gegen eine Betonschrammwand geschleudert worden sein. Der Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.





Die Autobahn wurde für kurze Zeit voll gesperrt. Im Anschluss wurde der Verkehr von der Autobahnpolizei an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Während der Unfallaufnahme stoppte die Polizei einen 36-jährigen Autofahrer, der durch die Rettungsgasse bis zur Unfallstelle vorgefahren war. Den Mietwagenfahrer erwartet nun ein Bußgeld.