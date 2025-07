Aktualisiert am 23.07.2025 - 18:14 Uhr

Aktualisiert am 23.07.2025 - 18:14 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Richter am IGH: Gericht erklärt saubere Umwelt zum Menschenrecht. (Quelle: Peter Dejong/ap)

Der Internationale Gerichtshof (IGH) in Den Haag hat eine "saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt" zu einem Menschenrecht erklärt. In einem Gutachten kommt das UN-Gericht zu dem Schluss, der Klimawandel stelle eine "universelle und ernstzunehmende Bedrohung" für die Weltgemeinschaft dar. Den Planeten nicht vor dem Klimawandel zu schützen, könne daher einen Verstoß gegen das Völkerrecht darstellen, teilte das Gericht am Mittwoch mit.