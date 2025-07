Ein Großteil der EU fordert von Israel ein sofortiges Ende des Gaza-Krieges. Deutschland unterstützt die Initiative nicht und ist in dieser Frage in Europa zunehmend isoliert. Kanzler Merz bleibt jedoch im Fahrwasser von Donald Trump.

Ob am Mittwochabend im Kanzleramt irgendwo im Hintergrund ein Fernseher laufen wird, ist unklar. Immerhin war es ausgerechnet die deutsche Mannschaft, die Frankreich am Wochenende denkbar knapp im Elfmeterschießen aus dem Turnier warf . Zwar hat sich der Bundeskanzler bei seinem Amtsantritt im Mai die Stärkung der deutsch-französischen Beziehungen auf die Agenda gesetzt, aber beim Fußball hört die Freundschaft bekanntlich auf.

Dabei sticht vor allem der unterschiedliche Umgang mit dem Krieg zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas im Gazastreifen heraus, bei dem bereits Zehntausende Zivilisten durch israelische Bomben starben. Während Macron sich immer deutlicher gegen die israelische Kriegsführung positioniert, sieht Merz Deutschland fest an der Seite Israels – eine Position, die die Bundesregierung in Europa zunehmend isoliert.

Deutschland beteiligt sich nicht an Erklärung

Das wurde in dieser Woche besonders deutlich: Insgesamt 28 westliche Staaten hatten eine Initiative zur sofortigen Beendigung des Krieges im Gazastreifen unterzeichnet. "Wir, die unten aufgeführten Unterzeichner, haben eine einfache und dringende Botschaft: Der Krieg im Gazastreifen muss jetzt enden", heißt es in einem am Montag veröffentlichten Brief. Unter den Unterzeichnern sind neben Frankreich drei Viertel aller EU-Staaten – und wichtige Verbündete wie Japan, Großbritannien , Australien oder Kanada .

Unter den europäischen Führungsmächten steht Deutschland also ziemlich allein da. Neben der Bundesregierung unterzeichneten in Europa lediglich einige Balkanstaaten sowie Tschechien , Slowakei und Ungarn die Erklärung nicht.

Die Rollenverteilung zwischen Merz und Macron in dieser für viele EU-Staaten sicherheitspolitisch und humanitär wichtigen Frage scheint klar: Während Frankreichs Präsident eine Führungsrolle in Europa einnimmt, steht der Bundeskanzler mehr und mehr am Pranger. Deutschland ist innerhalb der EU eine zu wichtige politische Kraft, um sich in der Haltung zu Gaza einen Alleingang leisten zu können. Entscheidungen der Bundesregierung haben in anderen politischen Fragen meist politische Signalwirkung, für viele Länder in Europa.