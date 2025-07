Demonstranten erinnern an Maidan-Revolution

Die Einrichtung von Nabu und Sapo war eine große Errungenschaft des Euromaidan 2014, der monatelangen Proteste gegen die Entscheidung des damaligen Präsidenten Janukowytsch, das geplante EU-Assoziierungsabkommen nicht zu unterzeichnen. Janukowytsch ließ die Proteste mit Waffengewalt brutal niederschlagen. Allein ab dem 18. Februar verloren 100 Menschen ihr Leben, darunter 16 Polizisten. Weitere 20 Zivilisten starben an ihren Verletzungen.

Janukowytsch erließ damals die sogenannten Diktaturgesetze, die Massenproteste und freie Meinungsäußerung verbieten sollten. Daran fühlten sich nun nicht nur manche Demonstranten in Kiew erinnert. Die ukrainische Zeitung "The Kyiv Independent" zitierte eine Teilnehmerin der Proteste am Dienstagabend: "Heute kehren wir im Wesentlichen zum 16. Januar 2014 zurück – einer Zeit, in der unser Land von einer Diktatur bedroht war." Jedoch sehen längst nicht alle Ukrainer das Gesetz derart drastisch.

"Sicherlich nicht der klügste Zug der Regierung Selenskyj"

Der Kiewer Journalist Denis Trubetskoy stört sich vor allem an der Art und Weise, wie das neue Gesetz durchgesetzt wurde: "Im Eiltempo, ohne größere Diskussion und dann wurde auch noch kurzfristig der Gesetzestext geändert", erklärte Trubetskoy t-online. "Das war sicherlich nicht der klügste Zug der Regierung Selenskyj." Über die Motive des ukrainischen Präsidenten kann auch Trubetskoy nur spekulieren. Er vermutet einen Zusammenhang mit dem Regierungswechsel in den USA im Januar.

Zur Person Denis Trubetskoy (geb. 1993) ist freier Journalist in Kiew und berichtet für verschiedene deutschsprachige Medien über die Ukraine, Belarus und Russland. Geboren wurde er in Sewastopol auf der Krim, in Moskau studierte er Journalistik. Deutsch lernt Trubetskoy schon seit er 14 ist – als er begann, über die Fußball-Bundesliga zu berichten.

"Es ist ja kein Geheimnis, dass die Vorgängerregierung von Joe Biden großen Wert auf den Anti-Korruptionskampf in der Ukraine gelegt hat", erklärt der Journalist. "Aber die Zeiten in den USA haben sich geändert und es ist davon auszugehen, dass der Regierung Trump dieses Thema ziemlich egal ist." Zugleich hält Trubetskoy die Aufregung über die neue Gesetzeslage für übertrieben. "Es ist ja an sich kein Problem, wenn Staatsanwälte politisch weisungsgebunden sind, das ist in den meisten Ländern der Welt so, auch in Deutschland."

Trotzdem sei es ein radikaler Schritt von Selenskyj – der auch den Kampf gegen die Korruption im Land gefährden könnte, glaubt Trubetskoy. "Aber tatsächlich ist auch das Vertrauen in Nabu und Sapo in der Bevölkerung jenseits des politisch aktiven Teils der Gesellschaft ziemlich gering. In der jüngsten Umfrage dazu vom Institut Zentr Rasumkowa vom März sagten 62 Prozent der Befragten, dass sie beiden Behörden misstrauen."