Seilbremse falsch bedient

Kletterer überlebt 20-Meter-Sturz im Erzgebirge

03.03.2019, 13:24 Uhr | dpa

Weil er seine Seilbremse falsch bediente, ist ein Hobby-Kletter in Ostdeutschland tief gestürzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann ins Krankenhaus.

Beim Abseilen an einem Felsen ist ein Hobbykletterer am Samstag in Wolkenstein im Erzgebirgskreis etwa 20 Meter in die Tiefe gestürzt. Er überlebte den Absturz. Der 35 Jahre alte Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte.







Über die Schwere der Verletzungen konnten die Beamten zunächst keine Angaben machen. Ursache für den Unfall war offensichtlich die falsche Bedienung einer Seilbremse. Fremdverschulden könne ausgeschlossen werden, so die Polizei.