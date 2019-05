"Hier ist was Wildes im Gange"

Panne bei der Lotto-Ziehung am Samstag

11.05.2019, 19:50 Uhr | t-online.de, LT

Bei der Ziehung der Lottozahlen am Samstag kommt es zu einer technischen Panne – ein Ersatzgerät muss benutzt werden.

Als die fünfte Zahl gezogen wird, kommt es zu einem technischen Problem. "Hier ist was Wildes im Gange", so Moderatorin Miriam Hannah. Die Maschine hakt kurz, die gezogene Lottokugel fällt auf eine bereits feststehende Kugel. Sie ruft ihre Kollegen zu Hilfe. "Die gezogenen Zahlen behalten ihre Gültigkeit", erklärt der Ziehungsleiter. Die letzten beiden Lottozahlen werden mit dem Ersatzgerät ermittelt. In den letzten vier Jahren sei so etwas noch nie vorgekommen.



Miriam Hannah freut sich sogar ein bisschen. "Das ist die so gefürchtete Havarie. Und ich hab mich eigentlich immer drauf gefreut, weil Sie dann sehen, dass hier alles echt ist, Sie sehen das Ziehungsteam und sehen, was hier los ist, wenn mal etwas nicht klappt."





Lotto am Samstag: Die Lottozahlen vom 11.05.2019





Der Ziehungsassistent kommt mit einem Koffer mit 49 Kugeln herein, befüllt das Ersatzgerät mit den Ersatzkugeln. Dabei ausgelassen werden natürlich die vier bereits ermittelten Zahlen. Am Ende der Live-Ziehung werden die endgültigen Zahlen in der richtigen Reihenfolge präsentiert.

Die Lottozahlen vom Samstag, den 11.05.2019



6aus49: 10 - 15 - 25 - 31 - 42 - 47

Superzahl: 0

Spiel 77: 1 7 3 2 8 2 4

Super 6: 9 6 9 0 5 8

(Angaben ohne Gewähr)