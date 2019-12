Wasserfälle vertrocknen

Victoria Falls: Diese Dürre zeigt die Krux mit der Klimaforschung

Die Victoria Falls gehören zu den größten Wasserfällen der Welt. Doch momentan klafft dort nur trockenes Gestein. t-online.de hat einen Forscher gefragt, ob das eine Folge des Klimawandels ist.

Jedes Jahr reisen Hunderttausende Touristen zu den Victoria-Wasserfällen im Süden Afrikas. Das UNESCO-Weltnaturerbe liegt zwischen Simbabwe und Sambia, da wo der Fluss Sambesi einhundert Meter hinabstürzt. Ein Selfie vor dieser Schlucht lässt sich kaum jemand entgehen. Doch im Moment stimmt etwas nicht am Sambesi.

Die Victoriafälle sind etwa doppelt so hoch und eineinhalb Mal so breit wie die Niagarafälle.

Es herrscht die schlimmste Dürre seit einem Jahrhundert. Die Trockenzeit an den Victoria Falls hat in diesem Jahr drei Monate zu früh begonnen. Normalerweise regnet es bis in den Oktober hinein. Doch diesmal fielen schon im Juni die letzten Tropfen.

Wie hat sich das Klima an den Victoriafällen verändert?

Der Meteorologe und Klimaforscher Andreas Fink beobachtet die Entwicklung am Sambesi mit Sorge. Er arbeitet für das Karlsruher Institut für Technologie, sein Spezialgebiet ist das Klima Afrikas. Für t-online.de hat er zusammengefasst:

► Die Trockenperioden dauern länger an. Dadurch könnten die Wasserstände im Fluss sinken und die Wasserfälle immer mehr austrocknen.

► Es regnet in etwa so viel wie vorher, aber in kürzerer Zeit. Dadurch steigt unter anderem das Überschwemmungsrisiko.

Das entspricht dem, was viele Klimamodelle für den Süden Afrikas voraussehen, sagt Fink. Für die Einheimischen hat das Folgen: weniger Touristen, weniger verfügbares Wasser und mehr Stromausfälle. Der Präsident des Landes, Edgar Lungu, sprach von einer "deutlichen Erinnerung daran, was der Klimawandel für unsere Umwelt bedeutet".

Ist die Trockenheit ein Symptom des Klimawandels?

In Sambia macht Wasserkraft rund 85 Prozent der Energieversorgung aus. Der größte Teil davon stammt aus dem Kariba-See, dem größten künstlichen Stausee der Welt. Da der Wasserdurchfluss im Sambesi jedoch so niedrig ist, drohen Stromausfälle.

Doch der Meteorologe und Klimaforscher Andreas Fink sieht das differenzierter. Es sei zwar plausibel, dass die Dürre an den Victoriafällen mit dem Klimawandel in Zusammenhang steht. Doch ob es wirklich so ist, muss erst noch jemand untersuchen.



Klimaforscher: "Können den Zusammenhang nachweisen"

"Um einen Zusammenhang zwischen Klimawandel und der aktuellen Entwicklung an den Wasserfällen nachzuweisen, müsste man eine Attributionsstudie machen", erklärt Fink. "Ja, wir können den Zusammenhang nachweisen. Das Fazit solcher Studien lautet in etwa: Das Ereignis ist durch den Klimawandel wahrscheinlicher geworden. Ich vermute, dass so eine Studie im kommenden Jahr erscheint."





Eins ist schon jetzt bekannt: Langzeitdaten sprechen für eine Häufung von Extremwetter-Vorkommnissen in der Region, sagte der Tourismus-Experte Kaitano Dube der "Welt". Auch er habe Hinweise darauf, dass sich die Regenzeit verschoben hat, kürzer geworden ist und extremer. Auch er ist besorgt. "Die Victoriafälle sind ein Weltnaturerbe, deshalb muss die Weltbevölkerung auch über ihre Bedrohung sprechen."