Rede bei UN-Klimakonferenz

Greta Thunberg: "Das ist nicht Führung – das ist Irreführung"

11.12.2019, 10:26 Uhr | job, rew , t-online.de

Die Klimaaktivistin Greta Thunberg redet den Staatschefs ins Gewissen: Die Fakten werden immer noch ignoriert, sagt die Schwedin bei der Klimakonferenz in Madrid. Doch sie hat Hoffnung.

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat die Weltgemeinschaft in der Klimakrise erneut zum Handeln aufgerufen. "Ich wiederhole diese Zahlen seit einem Jahr, aber sie werden immer noch ignoriert", sagte Thunberg in ihrer Rede auf der UN-Klimakonferenz in Madrid.

Die 16 Jahre alte Thunberg sprach dort vor den Delegierten aus fast 200 Ländern. Vor gut einem Jahr hatte sie mit ihrem "Schulstreik für das Klima" die inzwischen weltweit aktive Bewegung "Fridays for Future" losgetreten.

"Ohne auch nur ein bisschen Panik"

"Wie können Sie auf diese Zahlen reagieren, ohne auch nur ein bisschen Panik zu haben?", sagte Thunberg. Die Klimaziele der Staaten reichten nicht aus. "Das ist nicht Führung – das ist Irreführung." Länder fänden clevere Wege, um echten Klimaschutz zu umgehen.

Sie sei in der letzten Zeit viel in der Welt herumgekommen. "Es gibt überhaupt kein Bewusstsein für die Dringlichkeit, nirgendwo", sagte Thunberg. Aber: "Es gibt Hoffnung." Diese Hoffnung habe sie jedoch nicht in die Staaten oder Unternehmen, sondern in die Menschen. In der Geschichte sei eigentlich jede wirklich große Veränderung von den Menschen erreicht worden.

Die 25. UN-Klimakonferenz hatte am Montag vergangener Woche begonnen, bis Freitag sollen die Verhandlungen zum Abschluss gebracht werden.