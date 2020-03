Kreuzfahrt-Odyssee wegen Coronavirus

"Eine Durchsage des Kapitäns – und die Hoffnung bricht zusammen"

Es sollte eine traumhafte Karibikkreuzfahrt werden. Doch die Inselbehörden verbieten Crew und Gästen den Landgang – und das, obwohl niemand an COVID-19 erkrankt ist. Wie die Crew die Zustände an Bord erlebt.



Zwischen 2.500 und 5.000 Euro kostet die zweiwöchige karibische Traumreise mit der "Aida Diva". Die Gäste zahlen für die Aussicht auf weißen Sand, türkisfarbenes Meer und spannende Ausflüge. Normalerweise. Stattdessen gibt es nun: Routenänderungen, reihenweise Tage auf hoher See oder im Hafen – ohne von Bord gehen zu dürfen.



Aus Angst vor dem Coronavirus verweigern die Hafenbehörden vielerorts das Anlegen. Acht Seetage haben die Reisenden nun schon erlebt. Fünf mehr als geplant. Crewmitglieder berichten von den Vorsichtsmaßnahmen – und warum diese aus ihrer Sicht unverhältnismäßig sind.

"Einige Gäste drehen komplett durch"



Eine meterlange Schlange vor der Rezeption. Ein wütender Gast redet auf die Angestellte hinter dem Tresen ein. Er wolle sein Geld für den Landausflug erstattet bekommen, schließlich findet der nicht statt. Die Rezeptionistin schüttelt den Kopf und versucht, zu erklären. Unverständnis schlägt ihr entgegen. Ein Mitarbeiter erzählt t-online.de: "Einige Gäste sind wirklich sehr wütend. Viele sind aber auch verständnisvoll, denn Aida könne ja nichts dafür."



Tatsächlich kann der Kapitän der "Aida Diva" erst anlegen, wenn sein Schiff "freigegeben" wird. Vor dem Einlaufen ist es üblich, dass ein Verantwortlicher Krankheitsfälle an die Hafenbehörde sendet. Diese entscheidet, ob eine solche Freigabe erfolgen kann oder nicht.



Chaotische Kommunikation der Hafenbehörden



Ein kurzer Rückblick auf die "Aida Perla": In St. Lucia gaben die Behörden dem Schiff keine Freigabe, der Kapitän entschied sich daher, einen Alternativhafen auf Martinique anzusteuern. Auf dem Weg dorthin kam die Nachricht, das Schiff dürfe doch anlegen. Er kehrte um. Allerdings sollte er außerhalb des Hafens bleiben, weil die Gesundheitsbehörde erst die Verdachtsfälle überprüfen wolle.



Wie mittlerweile bekannt ist, bestätigten sich die Fälle nicht. Dennoch lag das Schiff bis 22 Uhr außerhalb des Hafens, ohne dass die Behörden es freigaben oder ablehnten. Ein zermürbendes Gefühl für Gäste und Crew, wie Mitarbeiter berichten. Inzwischen gibt es, Stand 6. März, über 100.000 bestätigte Fälle weltweit, über 57.000 davon wurden geheilt.



In der Dominikanischen Republik, durch deren Gewässer die "Aida Perla" und die "Aida Diva" aktuell kreuzen, wurde ein Fall bestätigt. Auf den Kreuzfahrtschiffen war dieser nicht. Die Folgen sind dennoch spürbar. Denn: Nicht anlegen zu können, bedeutet mehr Arbeit für die Mitarbeiter, die den Gästen permanent ein Programm bieten müssen. Sie sollen sich nicht langweilen auf den beiden Schiffen. "Wir arbeiten den ganzen Tag, um die Gäste zu unterhalten", sagt ein Mitarbeiter t-online.de.

Beachclub auf Aida Perla: Auf 18 Decks können sich die Gäste aufhalten und die Zeit vertreiben. (Quelle: AIDA Perla)



Die Arbeit der Gastgeber, so werden die Mitarbeiter der Gästebetreuung genannt, klingt einfach: den ganzen Tag spielen, Smalltalk halten und feiern. Doch auch die Spaßvögel unter der Crew brauchen mehr als nur zwei Stunden Zeit für sich. Beim Landgang dürfen auch die Mitarbeiter von Bord und sich eine Pause abseits der bis zu 3.300 Gäste und des Schiffslebens genehmigen. Das könne sich manchmal wie ein Käfig anfühlen, beschreibt ein Mitarbeiter. Die Pausen fallen nun allerdings weg.



Zwischen Hoffnung und Ungewissheit



"Wir hoffen jedes Mal, dass wir anlegen. Und dann, kurz davor, kommt eine Durchsage des Kapitäns und die Hoffnung bricht zusammen", sagt der Mitarbeiter. Niemand wisse so recht, wann man anlegen dürfe und wann nicht. Was sind bei einem Hafen die Gründe, die bei einem anderen nicht gelten? In Guadeloupe durften sie in den Hafen und von Bord, in Antigua wieder nicht. Die Inseln würden miteinander kommunizieren, so der Kapitän in der "Primetime", einer Art Kapitänstalkshow im Schiffsfernsehen. Es sei wichtig, in einigen Häfen anlegen zu dürfen, damit keine Kettenreaktion der Ablehnung entstehe.

Die spontanen Routenänderungen bedeuten für die Gastgeber: schnell ein neues Programm auf die Beine stellen. Doch viele Gäste sind damit unzufrieden, denn das Geld für die Ausflüge gibt es nicht zurück – und das können Preise zwischen 30 und 100 Euro sein. Außerdem: Wer möchte schon gerne einen Ausflug an den Flamingostrand von Aruba gegen ein Dartspiel tauschen oder gar einen Besuch der Maya-Stätten gegen ein Mensch-Ärger-Dich-Nicht-Spiel?



Flamingos auf Aruba: Verweigern die Hafenbehörden das Anlegen, bleibt den Gästen dieser Anblick nicht vergönnt. (Quelle: robertharding/imago images)



Mitarbeiter beklagen unverhältnismäßige Maßnahmen



Die Sicherheitsmaßnahmen seien unverhältnismäßig, sagt eine ehemalige Mitarbeiterin. Als sie vor einigen Monaten an Bord der "Aida Nova" arbeitete, brach ein Magen-Darm-Virus aus: leicht übertragbar, hochansteckend. Bis zu 200 Leute waren gleichzeitig krank. "Die Leute standen überall, im Fahrstuhl, im Restaurant, am Pool – und übergaben sich." Auf dem neusten Schiff der Flotte wurde alles Menschenmögliche getan, um die Krankheit einzudämmen. Und die Hafenbehörden? Die erlaubten die Einreise ohne Einschränkung.

Jetzt ist niemand an Bord krank, die Angst der Inselbehörden aber scheint groß. "Alle reden über Corona und Kreuzfahrten. Wir machen Witze darüber", sagt ein Crewmitglied. Weltweit werden nicht nur bei Aida, sondern auch bei anderen Flotten die Einreisesperren verhängt.



Der schlimmste Fall betraf das Kreuzfahrtschiff "Diamond Princess". Das Schiff wurde am 5. Februar 2020 mit rund 3600 Passagieren und Crewmitgliedern für 14 Tage in Yokohama unter Quarantäne gestellt. Bis zum 3. März wurden 706 Passagiere mit dem Coronavirus infiziert, es gibt bislang sechs Todesfälle zu vermelden. In solchen stark betroffenen Fällen herrscht natürlich Verständnis für die strengen Maßnahmen. Bei Verdacht und Bestätigung solle das Schiff nicht anlegen – beides ist auf "Aida Perla" und "Aida Diva" momentan nicht der Fall. Aber niemand weiß, wie lange diese Odyssee noch andauern wird.