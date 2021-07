Quiz: 15 schwere Geschichtsfragen aus dem Einbürgerungstest

Testen Sie sich im Quiz

Können Sie die schwierigsten Geschichtsfragen aus dem Einbürgerungstest beantworten?

Wer deutscher Staatsbürger werden möchte, muss einen Einbürgerungstest bestehen. Dabei ist auch Wissen über die deutsche Geschichte gefragt. Wir haben Ihnen einige der schwierigsten Fragen aus dem offiziellen Fragenkatalog zusammengestellt.

Ein Einbürgerungstest vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge läuft etwas anders ab als dieses Quiz: Er besteht aus 33 Fragen. In 60 Minuten müssen 30 Fragen zu den Themenbereichen "Leben in der Demokratie", "Geschichte und Verantwortung" sowie "Mensch und Gesellschaft" beantwortet werden. Drei Testfragen beziehen sich auf das Bundesland, in dem sich der Wohnsitz befindet. Der Test gilt als bestanden, wenn 17 Fragen richtig beantwortet wurden.