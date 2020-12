Skurriler Auftritt im Video

Abgeordneter "testet" im Parlament Cola positiv auf Corona

Sind Corona-Schnelltests so schlecht, dass sie ein Glas Cola für corona-positiv halten? Das will FPÖ-Politiker Schnedlitz im österreichischen Parlament weismachen. Sein skurriles Experiment im Video. (Quelle: t-online)

Cola ist corona-positiv? Im österreichischen Parlament hat ein FPÖ-Abgeordneter aus seinem Glas Cola auf einen Corona-Schnelltest getröpfelt. Was das positive Ergebnis wirklich aussagt.



Ein Abgeordneter der rechtspopulistischen FPÖ hat im österreichischen Nationalrat live ein absurdes Experiment durchgeführt. Michael Schnedlitz, Generalsekretär der FPÖ, nutzte am Donnerstag einen Corona-Schnelltest, um eine von ihm mitgebrachte Cola zu testen. Weil sich der Teststreifen anschließend verfärbte, wird die Szene nun von Kritikern der Corona-Maßnahmen triumphierend geteilt.

Das Experiment war für den Landwirt Schnedlitz der Beweis, dass die Schnelltests wenig sinnvoll sind und die Massentestung in Österreich Steuergeldverschwendung ist. Dabei gibt es eine simple Erklärung, warum der Test so ausgefallen ist. Und die hat mit dem Virus gar nichts zu tun. Sie führt aber dazu, dass der nächste Redner, Alexander Melchior von der regierenden ÖVP, spottete: "Ich hatte die ganze Zeit gehofft, dass das keine Cola ist, sondern Bacardi-Cola. Das hätte dein Verhalten erklärt."

Farbpartikel verfärben Streifen

Die Schnelltests sind beschichtet mit Antikörpern, an die Farbpartikel gekoppelt sind. Treffen sie auf ein SARS-CoV-Virus oder SARS-CoV2-Virus, dann kommt es zu einer Reaktion mit Antigenen des Virus. Dadurch werden die Farbpartikel sichtbar – der Streifen verfärbt sich.



Das passiert aber auch, wenn die Antikörper im Teststreifen zerstört werden. Und das macht die Cola: Sie ist mit einem ph-Wert von 2,5 bei klassischer Cola sehr sauer, und der Antikörper ist ein Protein. Das Eiweiß wird durch die Säure angegriffen. Auch dann wird die Farbe sichtbar. Der Test des Politikers zeigt also, dass die Cola das Protein zerstört hat.



Die Szene wird dennoch seither vielfach geteilt, um den Test lächerlich zu machen. So verbreitet sie etwa auch der AfD-Bundestagsabgeordnete Stephan Protschka. Er schrieb dazu: "Achtung! Könnte Ihr Weltbild verändern!" Nutzer antworteten ihm, dass er im Gegenteil so ihr Bild von der AfD bestätigt. Am Freitag teilte auch die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel das Video.



Antigen-Tests: Ansteckende werden gefunden



Tatsächlich ist von den positiven Testergebnissen der Antigen-Tests ein vergleichsweise hoher Anteil falsch-positiv. Das heißt, vermeintlich Infizierte können auch gesund sein. Deshalb wird dann noch ein PCR-Test gemacht. Sehr hoch ist dagegen die Spezifität der Tests. Das bedeutet: Ein negatives Ergebnis bedeutet mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch, dass eine Person nicht ansteckend ist oder eine nur sehr geringe Viruslast hat. Deshalb sind sie gedacht für den Einsatz in Arztpraxen, Rettungsstellen, Kindergärten, Schulen sowie Senioren- und Pflegeheimen: Sie liefern ein schnelles Ergebnis bei Menschen ohne Symptome, bei denen ein PCR-Test sonst nicht gemacht würde oder das Ergebnis zu lange auf sich warten ließe.

Infizierte sind bereits ein bis zwei Tage vor Symptombeginn ansteckend und somit nach Einschätzungen der Experten für einen erheblichen Teil der Neuinfektionen verantwortlich. SARS-CoV 2 ist auch deshalb so tückisch, weil gesund erscheinende Menschen das Virus bereits in sich und weitertragen können. Mit den Schnelltests sollen solche Menschen häufiger gefunden werden.