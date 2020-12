Nach Nikolausbesuch

26 Bewohner in belgischem Altenheim sterben an Corona

31.12.2020, 16:49 Uhr | AFP

Ein Flur in einem Altenheim: Nach einem Nikolaus-Besuch sind in Belgien 26 Bewohner eines Altenheimes an einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben (Symbolbild). (Quelle: imago images)