Unternehmer lehnt "Pharmaexperimente" ab

Dachdenker drohte Impfwilligen mit Kündigung

18.01.2021, 01:41 Uhr | t-online, wan

Ein Dachdecker mit Werkzeug bei einem Dachfenster (Symbolbild). Ein Betrieb in Nordrhein-Westfalen hatte angedroht, impfwilligen Mitarbeitern zu kündigen. (Quelle: CHROMORANGE/imago images)

Der Geschäftsführer einer Dachdeckerfirma in Lengerich hatte auf Facebook drastische Maßnahmen angekündigt. Mitarbeiter, die sich impfen ließen, würden rausgeworfen.

Ein Dachdecker aus Lengerich in Nordrhein-Westfalen hat in einem (inzwischen wieder gelöschten) Facebook-Beitrag seinen Mitarbeitern gedroht, ihnen zu kündigen, wenn sie sich impfen lassen. In dem Beitrag erklärte er:" Sollte ein Mitarbeiter unseres Unternehmen sich impfen lassen, wird umgehend die fristlose Kündigung ausgesprochen." Und weiter: "Wir lehnen Experimente mit der Leistungsfähigkeit unseres Unternehmens zugunsten der Pharmaindustrie ab."

Recht schnell gab es kritische Stimmen in den sozialen Netzwerken, unter anderem wies der Anwalt Chan-jo Jun darauf hin, dass eine solche Kündigung unwirksam wäre. Er teilte auch einen Screenshot des Beitrages der Dachdeckerfirma:

Das Dachdeckerunternehmen löschte zwar den Originalbeitrag, nahm aber jetzt erneut auf seiner Facebook-Seite Stellung. "Wir leben gerade in einer Zeit, wo alles ohne zu hinterfragen hingenommen wird. Alte und wehrlose Menschen werden teilweise ohne fachliche Aufklärung geimpft und das, ohne wirklich zu wissen was dieses mit dem Menschen macht. Es wird hingenommen, das Minister einfach über Berufszweige entscheiden, sich impfen lassen zu müssen oder ihren Job verlieren..."



Hier meine Stellungnahme zu den Post! Ich möchte mich hiermit ganz herzlich bedanken und das meine ich vollkommen... Posted by Mentrup Bedachung & Holzbau on Saturday, January 16, 2021

In dem Post erklärte Geschäftsführer Uwe Mentrup, dass er keinem Mitarbeiter die Impfung untersagt oder vorgeschrieben hätte. Er hätte seine Bekanntmachung mit seinen Mitarbeitern zuvor abgesprochen. Dennoch glaube er, dass niemand das Recht habe, jemanden gegen seinen Willen eine Impfung zu verwehren oder zu erzwingen. "Aber wenn sich niemand traut,sein Mund aufzumachen, dann mache ich es ebend für Sie!", schrieb Mentrup. Für Montagmorgen kündigt er eine Pressekonferenz an.