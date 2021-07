Drei Landkreise über 50

Bundesweiter Inzidenzwert steigt stetig weiter

24.07.2021, 04:15 Uhr | rtr

Eine junge Frau bei der Impfberatung in Hamburg (Archivbild). Trotz Impfungen steigen die Infektionszahlen wieder an. (Quelle: Joerg Boethling/imago images)

Das RKI hat am Samstagmorgen 28 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gemeldet. Im Wochenvergleich stiegen die Infektionszahlen und die Sieben-Tage-Inzidenz weiter an.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 1919 neue Positiv-Tests. Das sind 311 mehr als am Samstag vor einer Woche, als 1608 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter auf 13,6 von 13,2 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben.



28 weitere Menschen starben innerhalb eines Tages. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 91.520. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 3,75 Millionen Corona-Tests positiv aus.