Panne in Sauerstoffsystem

Neun Patienten sterben auf russischer Corona-Station

10.08.2021, 00:20 Uhr | AFP

Der Eingang des Vladikavkazs-Krankenhauses in Russland, in dem neun Corona-Patienten gestorben sind. (Quelle: Olga Smolskaya/imago images)

Eine Panne mit schwerwiegenden Folgen ereignete sich auf einer Corona-Intensivstation in Russland. Mehrere Patienten starben offebar, weil die Sauerstoffversorgung plötzlich abgeschnitten war.

Nach einer Panne bei der Sauerstoffversorgung sind neun Patienten einer russischen Covid-19-Station gestorben. Grund des Unglücks sei ein Riss in einem Sauerstoff-Versorgungsschlauch in der Klinik in Wladikawkas, zitierten russische Nachrichtenagenturen am Montag den Regierungschef der Republik Nord-Ossetien, Sergej Minjailo. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums waren alle Todesopfer künstlich beatmet worden. Der Nachrichtenagentur Tass zufolge wurde ein Strafermittlungsverfahren eingeleitet.

Den Angaben zufolge befanden sich zum Zeitpunkt des Unglücks 71 Menschen auf der Corona-Station in intensivmedizinischer Behandlung. 13 erhielten demnach "lebenserhaltende" Maßnahmen.

Minjailo erklärte, die Lungen der neun gestorbenen Patienten seien bereits vor dem Unglück zu "90 Prozent beschädigt" gewesen. Es sei deshalb verfrüht, ihren Tod allein auf den Riss in dem Sauerstoff-Versorgungsschlauch zurückzuführen. Die Panne sei "schnell entdeckt und binnen 30 bis 40 Minuten behoben" worden. Grundsätzlich gebe es in Nord-Ossetien kein Problem bei der Versorgung von Krankenhäusern mit Sauerstoff.

Untersuchung eingeleitet

Tass berichtete derweil unter Berufung auf die Ermittlungsbehörden, es sei eine strafrechtliche Untersuchung eingeleitet worden, die klären soll, ob Sicherheitsstandards verletzt worden seien.

Seit Beginn der Corona-Pandemie war es mehrfach zu tödlichen Bränden auf Covid-Stationen russischer Krankenhäuser gekommen. Als Auslöser der Feuer gelten defekte Beatmungsgeräte.

Bei einem Brand in einem Krankenhaus im südöstlich von Moskau gelegenen Rjasan waren im Juni drei Menschen ums Leben gekommen. Insgesamt sieben Menschen kamen im Mai des vergangenen Jahres bei Bränden in Krankenhäusern in Moskau und Sankt Petersburg ums Leben.

Gemessen an den seit Pandemie-Beginn registrierten Infektionszahlen ist Russland weltweit das am viertschwersten von der Corona-Krise betroffene Land. Einer AFP-Zählung zufolge wurden in dem Land fast 6,5 Millionen Ansteckungen mit dem Coronavirus nachgewiesen.