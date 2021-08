Behörden ermitteln

Mann in Brasilien lässt sich fünf Mal gegen Corona impfen

21.08.2021, 00:46 Uhr | AFP

Auf Nummer sicher gehen wollte offenbar ein Brasilianer. Der Mann bekam innerhalb weniger Wochen fünf Impfungen gegen Corona – von unterschiedlichen Herstellern.

Viel hilft viel - das dachte sich wohl ein Brasilianer, der sich fünf Mal binnen weniger Wochen gegen Corona impfen ließ. Der Mann ließ sich zwei Mal Dosen von Biontech-Pfizer, zwei Mal das chinesische Coronavac und ein Mal Astrazeneca spritzen, wie der brasilianische Sender TV Globo am Freitag meldete. Jetzt soll der Mann den Behörden erklären, wie er trotz der Kontrollen an all den Impfstoff kommen konnte.

Die Gesundheitsbehörde von Rio de Janeiro teilte mit, der Mann werde nun kontaktiert und solle Auskunft geben, warum und wie er sich fünf Mal impfen ließ. Nach Angaben des Nachrichtenportals G1 ging der Mann zu verschiedenen Impfstellen und nutzte es dabei aus, dass deren elektronisches System in dem Moment nicht funktionierte. Nach dem Bericht von TV Globo wurde der Mann zwischen dem 12. Mai und 21. Juli fünf Mal geimpft. Die impfbegeisterte Brasilianer flog auf, als er sich am 16. August ein sechstes Mal impfen lassen wollte.

Mehrere brasilianische Bundesstaaten haben einen Impfstoff-Mangel beklagt. Auch Rio de Janeiro musste mehrfach seine Impf-Kampagne wegen fehlenden Impfstoffs unterbrechen.