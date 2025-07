In der Corona-Pandemie wurden die Pflegekräfte öffentlich beklatscht, die Anerkennung ihrer Arbeit hatte auch materielle Folgen. Für Hilfskräfte gilt in der Pflege seit dem 1. Juli ein Mindestlohn von 16,10 Euro pro Stunde, Fachkräfte verdienen mindestens 20,50 Euro. Lukas, der im Pflegeheim der Diakonie im Schichtdienst arbeitet, und Nadja, die mit ihrem Smart unterwegs ist und ambulante Hilfe leistet, verdienen diese finanzielle Wertschätzung. Man hätte nur dazu sagen sollen: Leute, die Pflege wird teurer, das müssen wir alle bezahlen.

Wohlhabende sollten ihren Beitrag leisten

SPD und Grüne finden ohnehin, dass mehr Geld ins System muss. In einem Punkt stimme ich ihnen zu: Bisher zahlen Arbeitnehmer und Arbeitgeber den Beitrag zur Pflegeversicherung nur bis zu einem Monatsgehalt von etwa 5.500 Euro. In der Rentenversicherung liegt diese Grenze deutlich höher, bei 8.000 Euro. Wenn die Beitragsgrenze angehoben wird, dann tragen die Gutverdienenden etwas mehr zur Finanzierung bei. Das ist zumutbar.

Also, die Pflegeversicherung hat Probleme, eine Reform ist fällig. Aber in der politischen Diskussion und auch in den Medien verstellt der allgemeine Alarmismus den Blick auf mögliche Lösungen. Alles wird in einen Topf geworfen: Rente, Krankenkassen, Pflege, Riesendefizite überall! Ein genauerer Blick zeigt, dass die Dimensionen ganz unterschiedlich sind – und dass die Politik bisher eher Teil des Problems als der Lösung ist.