An Corona erkrankt

US-Bürgerrechtler Jesse Jackson im Krankenhaus

22.08.2021, 03:20 Uhr | rtr, t-online, wan

Jesse Jackson bei einer Galaveranstaltung (Archivbild). Der Bürgerrechtler ist an Corona erkrankt. (Quelle: Billy Bennight/imago images)

Der prominente Bürgerrechtler Jesse Jackson ist an Corona erkrankt. Er musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der 79-jährige ist ein Weggefährte von Martin Luther King.



Der amerikanische Bürgerrechtler Jesse Jackson (79) ist wegen einer Covid-19-Erkrankung in ein Krankenhaus in Chicago eingeliefert worden. Seine Frau (77) sei ebenfalls im Krankenhaus, teilt die von Jackson gegründete Organisation Rainbow PUSH Coalition mit. Jackson hat sich jahrzehntelang für die Rechte schwarzer Amerikaner und anderer Minderheiten eingesetzt. In den 60er Jahren war er ein führendes Mitglied der Bürgerrechtsbewegung Martin Luther Kings.

Obwohl er durch eine Parkinson-Erkrankung eingeschränkt ist, hat sich Jackson den vergangenen Monaten für Impfungen von Schwarzen stark gemacht. Er selbst war im Januar zum ersten Mal gegen Corona geimpft worden.