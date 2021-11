Corona-Wunder?

Warum in Ludwigslust-Parchim die Sieben-Tage-Inzidenz bei null liegt

Derzeit sorgt ein Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern für Verwunderung: Nach Angaben des Robert Koch-Instituts liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Ludwigslust-Parchim seit einiger Zeit bei null. Das steckt dahinter.

Seit Tagen sticht auf der Deutschlandkarte der gemeldeten Corona-Neuinfektionen ein Fleck ins Auge. "Im Landkreis Ludwigslust-Parchim wurden in den letzten sieben Tagen null Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gemeldet", ist dort zu lesen – und das nicht erst seit gestern. Im Gegensatz zu den zahlreichen Landkreisen mit Inzidenzen über 100, die dunkelrot bis schwarz gefärbt sind, ist der Kreis in Mecklenburg-Vorpommern mit einer angeblichen Inzidenz unter 10 blau gekennzeichnet. Doch was steckt dahinter – ein vorbildlicher Infektionsschutz oder eine Datenpanne?



Ein Blick auf die Webseite des Landkreises Ludwigslust-Parchim schafft Klarheit. Dort wird auf einen IT-Angriff verwiesen. Bereits im Oktober berichtete der NDR von einem Hackerangriff auf die Computer der kommunalen Verwaltungen. Als Sicherheitsmaßnahme soll ein Landesnetz teilweise abgeschaltet worden sein.

Auf der eigenen Webseite vermeldet der Landkreis Ludwigslust-Parchim auch keine Sieben-Tage-Inzidenz von Null, sondern 76,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen (Stand 2.11.2021). Am Vortag habe die Inzidenz bei 83,6 gelegen.



Problem bei der Datenübermittlung



Der IT-Angriff hat also offenbar zu Problemen bei der Übermittlung der Daten an das Robert Koch-Institut (RKI) geführt. Denn ruft man das Covid-19-Dashboard des Instituts ab, so wird die Sieben-Tage-Inzidenz des Landkreises Ludwigslust-Parchim seit dem 22. Oktober 2021 auf 0 beziffert. Dies ist wiederum die Zahl, die in der Übersichtsgrafik ausgespielt wird.



Sobald die Datenpanne behoben ist, wird auch dieser Landkreis voraussichtlich nicht mehr blau eingefärbt sein.