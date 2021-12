Proteste von Impfgegnern

Dreyer: "Habe Nase voll von dieser radikalen Minderheit"

17.12.2021, 09:36 Uhr | dpa

Immer wieder kommen Impfgegner zusammen. Das sei eine große Belastung für die Polizei, sagt die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer. Sie kritisierte auch die AfD.

Nach wiederholten Versammlungen von Impfgegnern hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer die AfD scharf kritisiert. Es sei immer wieder zu beobachten, dass diese Partei dabei eine Rolle spiele, sagte die Regierungschefin am Donnerstag in der Haushaltsdebatte des Landtags in Mainz.



Die Kundgebungen von Gegnern der Corona-Maßnahmen seien eine große Belastung für die Polizei. "Ich habe die Nase voll von dieser radikalen Minderheit, die es in unserem Land gibt", rief Dreyer aus.

"Lassen Sie sich impfen!"

Dreyer äußerte Verständnis für Frustrationen über die Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. "Ich weiß, dass das Einhalten der Schutzmaßnahmen schwerfällt und dass erneut die Gastronomie und der Einzelhandel im wichtigen Weihnachtsgeschäft darunter leiden."



Sie wende sich aber an alle, die noch zögerten oder zweifelten: "Lassen Sie sich impfen! Wer sich nicht impft, wird sich irgendwann mit dem Virus infizieren."