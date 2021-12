"Steak trainiert auch nicht die Verdauung"

Virologe Drosten räumt mit Immunisierungs-These auf

30.12.2021, 01:08 Uhr | t-online, wan

Der Berliner Virologe Christian Drosten hat sich auf Twitter sarkastisch geäußert. Es geht um die Legende, dass man mit einer Infektion das Immunsystem trainieren könne.

Noch immer hält sich der Glaube, dass man durch eine Infektion das Immunsystem trainieren könne. Dagegen spricht jetzt der Leiter der Virologie an der Berliner Charité, Christian Drosten. Auf Twitter schrieb er: "Wer glaubt, durch eine Infektion sein Immunsystem zu trainieren, muss konsequenterweise auch glauben, durch ein Steak seine Verdauung zu trainieren."



Er erklärte den Zusammenhang mit einem weiteren Bild: "Immunreaktion vs. "starkes Immunsystem" ist wie Lernen vs. Intelligenz. Ich kann ein Gedicht auswendig lernen, bin dadurch aber nicht intelligenter geworden." Auf den Einwand von Kommentatoren, dass ein Steak durchaus die Verdauung trainiere, wenn man lange nichts gegessen habe, schrieb Drosten: "Das Immunsystem setzt sich in jeder Minute mit Infektionen oder Infektionsversuchen auseinander. Dies wäre in diesem Bild mit 'wiederholter Nahrungsaufnahme' vergleichbar."

Corona-Fragen auf Twitter beantwortet

Drosten zeigte sich erstaunt, wie viele Missverständnisse und falsche Vorstellungen über Infektion, Impfung und Immunität bestünden. "Mit etwas mehr Wissen könnten sich viele hier ihre Aggressivität sparen und stattdessen für sich selbst bessere Entscheidungen treffen." Deshalb bietet er auch an, im Rahmen der Twitter-Konversation ernst gemeine Fragen zu beantworten.

Christian Drosten ist außerhalb der Wissenschaft bekannt geworden durch seine Teilnahme am NDR-Podast "Coronavirus-Update", wo er im Wechsel mit der Frankfurter Virologin Sandra Ciesek, mit Jorunalisten des Senders über aktuelle Entwicklungen in der Pandemie spricht.