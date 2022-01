In Isolation

Claudia Roth ist mit Corona infiziert

14.01.2022, 08:04 Uhr | dpa

Die Grünen-Politikerin hat sich mit dem Coronavirus infiziert und befindet sich derzeit in Quarantäne. Der neuen Staatsministerin für Kultur gehe es den Umständen entsprechend gut.



Kulturstaatsministerin Claudia Roth ist mit Corona infiziert. Roth befände sich in Quarantäne, bestätigte ein Sprecher am Donnerstag in Berlin. Die CSU-Abgeordnete Dorothee Bär hatte im Bundestag gesagt, die Grünen-Politikerin sei in Quarantäne.

Zuvor hatte es aus dem Kanzleramt auf Nachfrage keine Informationen zur Art der Erkrankung Roths gegeben. Ihr gehe es den Umständen entsprechend gut, hieß es nun.