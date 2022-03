Inzidenzwert jetzt bei 1.319

RKI meldet mehr als 200.000 Neuinfektionen

09.03.2022, 07:50 Uhr | t-online

Das Robert Koch-Institut hat den siebten Tag in Folge einen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Binnen 24 Stunden wurden zudem mehr als 300 Todesfälle verzeichnet.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist wieder über 1.300 gestiegen. Der Wert lag laut Robert Koch-Institut (RKI) am Mittwochmorgen bei 1.319,0. Am Vortag hatte er 1293,6 betragen, am Mittwoch vergangener Woche 1.171,9. Der Wert beziffert die Zahl der Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner im Zeitraum von sieben Tagen.

Wie das RKI unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter weiter mitteilte, lag die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen 24 Stunden bei 215.854. Am Vortag waren 156.799 Neuinfektionen gemeldet worden, vor einer Woche waren es 122.111. Die Gesamtzahl der registrierten Ansteckungsfälle in Deutschland seit Beginn der Corona-Pandemie erhöhte sich auf 16.242.070.

Binnen 24 Stunden wurden laut RKI 314 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert. Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Toten in Deutschland stieg damit auf 124.764.