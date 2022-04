Berlin

Prozession in Berlin: Kirchen begehen den Karfreitag

15.04.2022, 15:04 Uhr | dpa

Mit einer Prozession haben Kirchenmitglieder in Berlin den Karfreitag begangen. Mit einem großen Kreuz zogen sie von der evangelischen St. Marienkirche am Alexanderplatz unter anderem an der Neuen Wache vorbei bis zum Bebelplatz, wo die katholische St.-Hedwigs-Kathedrale liegt. Damit sollte in diesem Jahr an Menschen erinnert werden, die unter Einsamkeit leiden - "sei es als Folge des Krieges oder als Folge der Pandemie", hatte der evangelische Kirchenkreis Berlin Stadtmitte vorab mitgeteilt. Es beteiligten sich Vertreter der katholischen, evangelischen und griechisch-orthodoxen Kirche. Die Prozession fand erstmals seit Beginn der Pandemie wieder statt.