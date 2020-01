Bedrohung in Wohnung

Polizei erschießt Frau in Berlin

24.01.2020, 15:25 Uhr | t-online.de

In Berlin-Friedrichshain hat die Polizei auf eine Frau geschossen. Sie soll die Beamten zuvor mit einem Messer bedroht haben. Die 33-Jährige ist verstorben.

Die Berliner Polizei hat im Stadtteil Friedrichshain eine Frau erschossen. Das teilten Berliner Polizei und die Generalstaatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Meldung mit.

Zuvor berichteten bereits mehrere Medien über den Einsatz am frühen Freitagmorgen. Die Beamten seien laut Pressemitteilung von einem Mann gerufen worden, der gemeinsam mit der 33-Jährigen in einer Wohngemeinschaft gelebt habe. Er gab an, von seiner Mitbewohnerin bedroht zu werden.



Die Frau habe laut Polizei Widerstand gegen die alarmierten Beamten geleistet und sei ihnen mit einem Messer entgegengetreten. Daraufhin habe ein Beamter geschossen. Wie der "Tagesspiegel" berichtet, soll sich der Vorfall in der Grünberger Straße ereignet haben.