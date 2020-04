Berlin

Gericht ordnet Einziehung von Immobilien an: Beschwerde

17.04.2020, 17:35 Uhr | dpa

Nach der vorläufigen Beschlagnahme von 77 Immobilien im Sommer 2018, die einer arabischstämmigen Berliner Großfamilie zugerechnet werden, hat das Landgericht jetzt die Einziehung von zwei Grundstücken angeordnet. Sie seien mit Erlösen aus Straftaten finanziert worden, teilte eine Gerichtssprecherin am Freitag zu dem Beschluss mit. Der 26-jährige Eigentümer sei in Haft. Er habe sofort Beschwerde eingelegt. Laut Staatsanwaltschaft ist eine Immobilie, die eingezogen werden soll, eine denkmalgeschütze Villa in Neukölln.

Die vorläufig beschlagnahmten 77 Immobilien haben nach früheren Angaben der Staatsanwaltschaft einen Wert von rund neun Millionen Euro. Häuser und Wohnungen sollen mit Geld aus Straftaten gekauft worden sein. Bei den Käufen soll es auch Bareinzahlungen aus dem Ausland und entsprechende Überweisungen gegeben haben. Der Beschluss zur Einziehung ist der erste bekannt gewordene Fall in dem Komplex.