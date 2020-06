Feuer in Hinterhaus

Sechs Menschen bei Wohnungsbrand in Kreuzberg verletzt

04.06.2020, 07:53 Uhr | dpa, t-online.de

In Berlin-Kreuzberg sind sechs Menschen bei einem Wohnungsbrand verletzt worden. Die Brandbekämpfung gestaltete sich schwierig.

Bei einem Wohnungsbrand in Berlin sind in der Nacht zu Donnerstag sechs Menschen verletzt worden. Das Feuer brach kurz nach 1 Uhr in der Reichenberger Straße im Berliner Stadtteil Kreuzberg aus, sagte ein Feuerwehrsprecher am Morgen.

#Brand in #Kreuzberg

In der #Reichenberger_Straße brennt es in einer Wohnung. 2 Verletzte wurden in eine Klinik transportiert. 4 Patienten wurden vor Ort rettungsdienstlich versorgt.

Wir sind mit rund 50 Kräften vor Ort.

Die Lage ist jetzt übersichtlich. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) June 4, 2020

Zwei Verletzte sind mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden. Vier Verletzte konnten vor Ort behandelt werden. Die Feuerwehr war mit rund 50 Kräften im Einsatz.



Die Brandursache war noch unklar. Wie die Feuerwehr in der Nacht mitteilte, gestaltete sich die Bekämpfung des Feuers aufgrund der schwierigen Bedingungen und der hohen Brandlast als sehr schwierig.