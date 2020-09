Großeinsatz in Berlin

Corona-Razzia in vietnamesischem Großmarkt

28.09.2020, 14:35 Uhr | dpa, dak, t-online

Auf einem Schild steht "Dong-Xuan-Center" Die Polizei hat den Großmarkt in Berlin-Lichtenberg durchsucht. (Quelle: Bernd Friedel/Archivbild/imago images)

Etwa 200 Einsatzkräfte überprüfen im Dong-Xuan-Center in Berlin-Lichtenberg die Corona-Maßnahmen. In dem Einkaufzentrum soll es Festnahmen gegeben haben.

Mit einem großen Aufgebot ist am Montagvormittag das Dong-Xuan-Center in Berlin-Lichtenberg kontrolliert worden. Rund 200 Polizisten seien am vietnamesischen Einkaufszentrum im Einsatz, um die Einhaltung der Corona-Bestimmungen zu überprüfen, bestätigte die Polizei auf Nachfrage von t-online. Es sei ein gemeinsamer Einsatz mit dem Bezirksamt, hieß es auf Twitter.

Aktuell sind wir mit insgesamt rund 200 Kolleg. in einem #Lichtenberg​er Einkaufszentrum im Einsatz.

Unter anderem überprüfen wir gemeinsam mit dem Bezirksamt Lichtenberg die Einhaltung der #COVID19-Bestimmungen.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) September 28, 2020

Laut "B.Z."-Informationen habe es vor Ort Festnahmen gegeben. Die Polizei wollte das noch nicht bestätigen, da der Einsatz noch nicht abgeschlossen ist. Das Dong Xuan Center, mit zahlreichen Läden und Gaststätten, ist ein beliebter Treff vietnamesischer Einwohner.