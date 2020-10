Auf öffentlichen Plätzen

Berliner Senat weitet Maskenpflicht aus

20.10.2020, 18:32 Uhr | dak, dpa

Menschen in einer Fußgängerzone tragen Masken: Der Berliner Senat verschärft nun die Maskenpflicht in der Hauptstadt. (Quelle: Alexander Pohl/Symbolbild/imago images)

Der Berliner Senat hat eine Maskenpflicht für öffentliche Plätze beschlossen. Darunter sind auch zehn beliebte Einkaufsstraßen der Hauptstadt.

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie wird die Maskenpflicht in Berlin ausgeweitet. Sie soll künftig auch für Wochenmärkte, zehn Einkaufsstraßen und in Warteschlangen gelten, in denen der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht einzuhalten ist. Das beschloss der Senat am Dienstag, wie der Regierende Bürgermeister Michael Müller auf einer Pressekonferenz mitteilte.



Weiterhin empfehlen der Regierende Bürgermeister und Gesundheitssenatorin Dilek Kalyci das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in der Öffentlichkeit – und zwar immer, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Auch abseits der genannten Orte, in denen ohnehin Maskenpflicht gilt.

Auf diesen Einkaufsstraßen gilt die Maskenpflicht:



Alt-Spandau

Alte Schönhauser Straße

Bergmannstraße

Bölschestraße

Friedrichstraße

Karl-Marx-Straße

Kurfürstendamm

Schloßstraße

Tauentzienstraße

Wilmersdorfer Straße

Als eine weitere Maßnahme zur Eindämmung der Pandemie war eine Sperrstunde eingeführt worden. Sie solle durch eine neue Verordnung rechtlich abgesichert werden.



Erst vergangene Woche waren elf Gastronomen mit einem Eilantrag vor dem Verwaltungsgericht erfolgreich dagegen vorgegangen. Der Senat hat Beschwerde dagegen beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg eingereicht.

Am Dienstag meldete die Stadt Berlin die höchste Zahl an Neuinfektionen innerhalb eines Tages seit Beginn der Pandemie. 822 neue Fälle wurden registriert. Die 7-Tage-Inzidenz lag am Dienstag bei 93,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.