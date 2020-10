Auf öffentlichen Plätzen

Berliner Senat weitet Maskenpflicht aus

20.10.2020, 15:33 Uhr | dpa

Menschen in einer Fußgängerzone tragen Masken: Der Berliner Senat verschärft nun die Maskenpflicht in der Hauptstadt. (Quelle: Alexander Pohl/Symbolbild/imago images)

Der Berliner Senat hat sich nun offenbar doch dazu durchgerungen eine Maskenpflicht für öffentliche Plätze zu verhängen. Zuvor war noch von einer reinen Empfehlung die Rede gewesen.

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie wird die Maskenpflicht in Berlin ausgeweitet. Sie soll künftig auch für Wochenmärkte, bestimmte Einkaufsstraßen und Warteschlangen gelten, in denen der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht einzuhalten ist. Das beschloss der Senat am Dienstag, teilte der Regierende Bürgermeister Michael Müller auf einer Pressekonferenz mit. Exemplarisch nannte er die Schloßstraße, die Bergmannstraße und den Tauenztien.

Weiterhin empfiehlt der Regierende in der Öffentlichkeit – auch außerhalb von belebten Straßen – das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.

Die neue Regelung betrifft etwa Märkte, Einkaufsstraßen oder Warteschlangen. In überdachten Shoppingmalls soll die Maskenpflicht, die schon länger für Geschäfte gilt, auf die Gänge ausgeweitet werden.