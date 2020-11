Adresse im Internet

Corona-Leugner bedrohen offenbar Berliner Polizisten

05.11.2020, 20:57 Uhr | t-online

Polizisten am Rande einer Kundgebung am Brandenburger Tor: Ein Polizist, der im August eine Corona-Demo in Berlin auflöste, wird nun offenbar bedroht. (Quelle: Andreas Gora/Symbolbild/imago images)

Ein Einsatzleiter der Berliner Polizei und seine Familie sehen sich offenbar Anfeindungen aus dem Lager der Corona-Leugner ausgesetzt. Der Polizist hatte die Aufgabe, eine Demo vor dem Brandenburger Tor aufzulösen.

"Ich persönlich hoffe einfach das man ein Exempel an diesem Wixer statuiert und ihn an ein Kirchentor nagelt", heißt es in einem Beitrag auf Facebook über einen Polizisten, der am 1. August eine Demonstration von Corona-Leugnern am Brandenburger Tor in Berlin auflösen musste – als Einsatzleiter der Berliner Polizei. Seitdem haben er und seine Familie mit Anfeindungen aus der "Querdenker"-Szene zu tun, berichtet der "Tagesspiegel".

Im Internet sollen Name, Foto und Privatadresse des Beamten kursieren. Laut Zeitungsbericht wurden er und seine Familie über Wochen hinweg telefonisch beschimpft und bedroht.

Am 1. August hatten laut Polizei etwa 20.000 Personen an der Corona-Demo teilgenommen. Die Veranstalter selber sprachen von 1,3 Millionen Menschen. Die Demonstration wurde aufgelöst, weil größtenteils weder Mundschutz getragen noch Abstand gehalten wurde, teilte die Polizei damals mit.