Räumung in der Rigaer Straße

Polizeihubschrauber fliegt über Berlin-Friedrichshain

Ein Polizeihubschrauber: In Friedrichshain-Kreuzberg ist ein Helikopter im Einsatz. (Quelle: Rüdiger Wölk/Symbolbild/imago images)

In Berlin-Friedrichshain wird ein Obdachlosen-Camp geräumt. Die Polizei leistet Amtshilfe und ist unter anderem mit einem Helikopter im Einsatz.

Über der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain kreist ein Hubschrauber der Berliner Polizei. Grund ist die Räumung eines Obdachlosen-Camps, sagte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage von t-online. Die Polizei leiste Amtshilfe für das Ordnungsamt des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg, das das Lager zusammen mit der Berliner Stadtreinigung räumt.

Polizisten stehen vor einem Haus in der Rigaer Straße: Die Bewohner hatten zuvor versucht, die Räumung eines Lagers von zwei Obdachlosen zu verhindern. (Quelle: Christophe Gateau/dpa)



Beim Kurznachrichtendienst Twitter gab es am Morgen Beschwerden über Hubschrauberlärm über dem Samariterviertel. Bewohner des in der Nähe gelegenen, besetzten Hauses in der Rigaer Straße 94 solidarisieren sich mit den zwei geräumten Obdachlosen.



Laut dpa-Informationen versuchten diese, die Räumung zu verhindern. Daraufhin rückte die Polizei mit Verstärkung an. Das Bezirksamt sowie das Ordnungsamt Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg äußerten sich noch nicht zu der Räumung.