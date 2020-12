Dutzende Attacken

Rechte Straftäter nach Anschlagsserie verhaftet

23.12.2020, 10:50 Uhr | dpa, t-online

Handschellen klicken: Nach einer rechtsextremistischen Anschlagsserien im Berliner Bezirk Neukölln, hat die Polizei nun zwei Männer verhaftet.

Die Berliner Polizei hat am Mittwochmorgen Haftbefehle gegen zwei Tatverdächtige im Zusammenhang mit der rechtsextremistischen Anschlagsserie in Berlin-Neukölln vollstreckt. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Mittwoch über Twitter mit. Die Verdächtigen befinden sich in Polizeigewahrsam.

Bei der Anschlagsserie geht es um mehrere Dutzend Taten wie Brandstiftungen und Drohungen vor allem zwischen 2016 und 2018. Die Polizei hatte bereits seit längerer Zeit Männer aus der rechtsextremen Szene verdächtigt, konnte ihnen aber bislang nichts nachweisen. Nun bezeichnet die Generalstaatsanwaltschaft die Taten als aufgeklärt.