RKI-Studie

Jeder fünfte Corona-Infizierte hat es nicht bemerkt

18.02.2021, 18:50 Uhr | t-online

Menschen warten auf eine U-Bahn (Symbolbild): Eine Studie des RKI gibt Aufschluss über die Verbreitung der Corona-Infektionen in Berlin-Mitte. (Quelle: Future Image/imago images)

Eine Studie des Robert Koch-Instituts hat die lokale Verbreitung des Coronavirus in Berlin-Mitte untersucht. Offenbar zeigen positiv Getestete nicht immer auch Corona-typische Symptome.

Das RKI hat gemeinsam mit dem Gesundheitsamt in Berlin-Mitte eine Studie zur Verbreitung des Coronavirus durchgeführt. Die Teilnehmer wurden auf akute Infektionen, Antikörper und Symptome getestet. In der Stichprobe seien Alter, Geschlecht und Bildungsverteilung an die Bevölkerungsstruktur angeglichen worden, heißt es laut RKI.

Zwischen dem 17. November und dem 5. Dezember 2020 wurden 2.287 Erwachsene getestet und nach ihren Symptomen befragt. Aus den Ergebnissen geht hervor, dass 21 akute SARS-CoV-2-Infektionen festgestellt wurden. Das entspricht einem Prozent der Testpersonen.

Bei mehr als vier Prozent konnten Antikörper nachgewiesen werden. Sie hatten bereits eine Infektion mit dem Coronavirus überwunden. Während die meisten erkrankten Studienpatienten mindestens ein typisches Symptom (wie beispielsweise Fieber, Atemnot, Kurzatmigkeit, Schnupfen, Husten, Halsschmerzen, Geruchs- und Geschmacksstörungen) zeigten, konnte bei 20 Prozent der Probanden keines festgestellt werden.

Nach Berechnungen des RKI konnten 2,2 Mal mehr Infektionen nachgewiesen werden als die aktuellen Meldedaten anzeigen.