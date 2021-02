Täter auf der Flucht

Unbekannte überfallen Geldtransporter am Kurfürstendamm

19.02.2021, 19:10 Uhr | t-online, dpa

In Berlin ist ein Geldtransporter am Kurfürstendamm überfallen worden. Laut Polizei befinden sich mehrere Täter auf der Flucht. Zwei Sicherheitsleute mussten verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 10 Uhr am Freitag ist in Berlin-Charlottenburg an der Ecke Kurfürstenstraße/Bleibtreustraße ein Geldtransporter überfallen worden. Mehrere Täter sind auf der Flucht. Das bestätigte eine Pressesprecherin der Polizei auf Anfrage von t-online.

Laut Polizei geschah der Überfall vor einer Bank. Sicherheitsmitarbeiter wollten gerade Geldkassetten in die Filiale der Volksbank ausladen, als die vier Tatverdächtigen mit einem Audi vorfuhren. Zwei Mitarbeiter wurden überfallen und verletzt – sie wurden in ein Krankhaus gebracht, konnten nach ambulanter Behandlung aber wieder entlassen werden, wie die Polizei am Freitagabend mitteilte. Ein dritter Wachmann soll unverletzt im Fahrzeug geblieben sein. Die Täter flohen anschließend.

Nach Angaben der Beamten waren die Täter bewaffnet. Auch Reizgas soll zum Einsatz gekommen sein. Genauere Details zur Bewaffnung konnte die Polizei nicht machen. Außerdem ist weiterhin unklar, wie viel Geld die Unbekannten erbeuten konnten.

Polizeibeamte sichern an einem Geldtransporter Spuren: Mehrere Täter sind geflüchtet, zwei Wachleute wurden verletzt. (Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa)



Videoaufnahmen, die t-online vorliegen, sollen die Tat zeigen. Zu sehen ist, wie vier Männer in orangenen Warnwesten Geldkassetten aus einem Transporter in eine große weiße Tüte werfen. Neben dem Transporter liegt ein Mann, der vermutlich einer der verletzten Sicherheitsmitarbeiter ist. Die Polizei stuft das Video als echt ein.

Die Polizei überprüfte anschließend zwei Pkw, die dem Fluchtfahrzeug ähnelten. Einer stand in der Kreuzberger Urbanstraße. Ein ausgebrannter Pkw wurde in der Bessemerstraße in Schöneberg gefunden. Die Polizei geht mittlerweile davon aus, dass dies der Fluchtwagen war. "Das Vorgehen spricht dafür, dass das relativ organisiert war. Die Täter sind rücksichtlos vorgegangen, um an die Beute zu gelangen. Es wurde Gewalt angewendet", so ein Sprecher.

Ein ausgebrannter Audi auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Schöneberg: Dabei könnte es sich um das Fluchtfahrzeug handeln. (Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa)



Am Tatort führte das Landeskriminalamt Zeugenbefragungen durch. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt. Der Verkehr auf dem Kurfürstendamm lief allerdings in beiden Richtungen weiter.

Geldtransporter-Überfälle häufen sich

Zuletzt hatte es in der Hauptstadt mehrere Überfälle auf Geldtransporter gegeben. So wurde am 15. Dezember ein Transporter an dem Hintereingang einer Ikea-Filiale in Schöneberg ausgeraubt. Nur zwei Tage später gab es einen Überfall auf einen Transporter in der Nähe des Einkaufszentrums Park Center im Berliner Bezirk Treptow. Ob die Taten in Zusammenhang mit dem heutigen Überfall stehen, sei laut Polizei noch nicht abzusehen. Die Ermittlungen des LKA laufen.

Die Polizei Berlin verweist auf ihr Hinweisportal und bittet die Bürger darum, keine Aufnahmen des Überfalls ins Internet zu stellen.