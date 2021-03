Flauschige Wolken über der Hauptstadt

Sturmtief "Klaus" beschert Berlin Naturschauspiel

11.03.2021, 19:07 Uhr | dak, t-online

Erst hat es kräftig geregnet, dann färbte sich der Himmel orange und setzte die Wolken über Berlin in Szene. Kurze Zeit später sind die sozialen Medien voll mit Wetterbildern.

Wolken, wie mit einem Pinsel gemalt, konnten Berlinerinnen und Berliner am Donnerstagabend am Himmel über der Hauptstadt bestaunen. Das Sturmtief "Klaus" zieht momentan über den Norden und Westen Deutschlands. Berlin liegt im Einflussbereich des Sturmtiefs, heiß es in der Wettervorschau des Deutschen Wetterdienstes.

Das Wetterschauspiel mit "hängenden, flauschigen Wolken" kann häufig nach Gewittern beobachtet werden, bestätigt der Wetterdienst DTN auf Nachfrage von t-online. Die Mammatuswolken entstehen durch die Abwinde, nachdem das Gewitter vorübergezogen ist. Der Name kommt aus dem Lateinischen und kann mit brustartig übersetzt werden.

Mammatuswolken über Berlin-Lichtenberg: Wetterphänomen erstaunt Berlinerinnen und Berliner. (Quelle: t-online)



Neben den Mammatuswolken über Berlin waren auch Regenbögen zu beobachten – zahlreiche Fotoaufnahmen davon fanden ihren Weg in die sozialen Medien.

Regenbogen in Lichtenberg: Die sozialen Medien sind voll mit Wetterfotos aus Berlin. (Quelle: t-online)



Neben Schauern und Gewittern kann es in der Nacht zu Freitag Windböen bis zu 60 km/h und am Freitag sogar bis zu 85 km/h geben. Im Norden und Westen Deutschlands wurden am Donnerstagmorgen Böen mit Windstärke 11 gemessen. Am Samstag rechnen Meteorologen mit Windstärken von 8 bis 9. Dann könnte es auch in Berlin und Brandenburg wieder windiger werden.