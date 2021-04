Mit Drive-In

Union Berlin eröffnet Corona-Schnelltestzentrum

18.04.2021, 16:12 Uhr | dpa

Neuer Geschäftszweig bei Union Berlin: Der Club testet jetzt auf das Coronavirus. Das Testzentrum am Stadion Alte Försterei hat sogar einen Drive-In.

Der 1. FC Union Berlin bleibt im Kampf gegen die Corona-Pandemie weiter aktiv. Der Fußball-Bundesligist eröffnet unweit seines Stadions an der Alten Försterei ein Zentrum, in dem sich jeder kostenfrei auf das Virus testen lassen kann. Auf dem Parkplatz seiner Fanhaus-Baustelle ist die Einrichtung von kommenden Mittwoch an an Wochentagen von 6 bis 16 Uhr und an Samstagen von 8 bis 16 Uhr geöffnet, teilte der Verein am Sonntag mit.

Eine Mitarbeiterin testet die akkreditierten Zuschauer vor dem Spiel von Union Berlin gegen den VfB Stuttgart am Samstag: Der Betrieb des Testzentrums wird weitergeführt. (Quelle: Matthias Koch/imago images)



Testwillige erhalten ihr Ergebnis innerhalb von 15 Minuten auf ihr Mobiltelefon oder schriftlich ausgehändigt. Auch ein Test per Drive-Through mit dem Auto ist möglich. Die Ergebnis-Dokumente könnten auch zur notwendigen Vorlage beim Einkaufen oder Reisen benutzt werden. Angeboten werden für 100 Euro auch PCR-Tests.

Die Eisernen hatten in der Pandemie schon mehrfach Vorstöße unternommen, um mit Massentests eine Zuschauerrückkehr bei Bundesliga-Spielen zu ermöglichen. Zuletzt war ein Pilotprojekt mit mehreren Berliner Vereinen aber vom Berliner Senat wegen der steigende Inzidenzwerte in der Hauptstadt gestoppt worden. Am Samstag konnten sich bereits alle akkreditierten Besucher und Medienvertreter vor der Partie gegen den VfB Stuttgart kostenlos testen lassen.