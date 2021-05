Täter flüchtig

19-Jähriger stirbt nach Streit in Zehlendorfer Park

15.05.2021, 12:44 Uhr | t-online

Polizeibeamte gehen auf einen Weg zu einer Parkanlage an der Idsteiner Straße Ecke Seibtweg in Berlin-Zehlendorf: Bei einem Streit ist ein 19-Jähriger ums Leben gekommen. (Quelle: dpa)

Ein junger Mann ist in Berlin schwer verletzt aufgefunden worden und erlag seinen Verletzungen kurz darauf. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus – und der Tatverdächtige konnte noch nicht gefasst werden.

In Berlin ist ein junger Mann tot in einer Parkanlage im Stadtteil Zehlendorf gefunden worden. Wie die Polizei berichtet, hatte es nach derzeitigem Erkenntnisstand um kurz nach 3 Uhr am Samstagmorgen in dem kleinen Park an der Idsteiner Straße Ecke Seibtweg einen Streit zwischen dem 19-jährigen späteren Opfer und einem Unbekannten gegeben.



Ein Kriminaltechniker der Polizei steht an einem Rettungswagen: Die Spurensicherung ist vor Ort. (Quelle: Paul Zinken/dpa)



Dabei wurde der junge Mann schwer verletzt. Wie die "B.Z." schreibt, blieben Wiederbelebungsversuche erfolglos und der Mann erlag noch im Rettungswagen seinen Verletzungen.

Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Der oder die Tatverdächtigen waren am Samstagvormittag noch flüchtig. Laut "B.Z." ermittelt eine Mordkommission. Der Park wurde weiträumig abgesperrt, Kriminaltechniker sicherten Spuren. Die Umgebung wurde mit einer Drohne und Hunden abgesucht.