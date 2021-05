Flaschen, Steine und Feuerwerkskörper

Ausschreitungen bei pro-palästinensischer Demonstration in Berlin

15.05.2021, 17:58 Uhr | t-online, dpa

Nicht überall friedlich: In Berlin finden mehrere Pro-Palästinenser-Demos aufgrund der Eskalation im Nahostkonflikt statt. (Quelle: Reuters)

Rund 200 Unterstützer der Palästinenser marschierten am Samstag bei einer genehmigten Demonstration vom Berliner Hermannplatz zum Oranienplatz. (Quelle: Reuters)

Nicht überall friedlich: Pro-Palästinenser-Demos in Berlin

Seit Beginn der Woche eskaliert die Gewalt im Gaza-Streifen. In Berlin gehen drei pro-palästinensische Gruppen auf die Straße. Während eine Versammlung aufgelöst wurde, gibt es bei einer weiteren massive Ausschreitungen.

In Berlin ist am Samstag eine pro-palästinensische Demonstration aufgelöst worden. Die Polizei forderte am Nachmittag etwa 3.500 Teilnehmer im Bezirk Neukölln auf, den Ort zu verlassen. Als Grund nannte sie die Nichteinhaltung der Corona-Distanzregeln. Nach Angaben der Polizei wurde sowohl auf Deutsch als auch auf Arabisch auf die Einhaltung der Corona-Regeln hingewiesen.

Die Polizei schritt gegen Demonstranten ein, die den Ort nicht verlassen wollten. Dabei wurden aus den Reihen der Demonstranten Steine und Flaschen auf die Polizei geschleudert. Auch Feuerwerkskörper flogen gegen die Sicherheitskräfte.

Zuvor war eine andere Demonstration mit rund 120 Teilnehmern zum Rathaus Neukölln friedlich verlaufen. Ab 16 Uhr war ein weiterer Demonstratrionszug gestartet. Gefordert wurde in einem Aufruf der Kampf für "ein freies Palästina, vom Jordan bis zum Mittelmeer", also auf dem heutigen Staatsgebiet Israels.

Eine Teilnehmerin der Demonstration verschiedener palästinensischer Gruppen läuft mit einem überdimensionalen Papp-Schlüssel durch Neukölln: Zum jährlichen Gedenktag Nakba am 15. Mai erinnern Palästinenser an die Flucht und Vertreibung von Hunderttausenden Palästinensern aus dem Gebiet des späteren Israels. (Quelle: Fabian Sommer/dpa)

Stimmung in Neukölln ist aufgeheizt

Wie der Reporter Julius Geiler twittert, ist eine Versammlung gegen 15.30 Uhr wegen Nichteinhaltung der Abstände aufgelöst worden. Die Stimmung auf der Sonnenallee sei sehr aufgeheizt. Auf dem Video sind Rauchschwaden zu sehen, auf Twitter ist von gezündeten Böllern die Rede.

"Zu Beginn wurden die 'bewaffneten Milizen' begrüßt. Jetzt wird immer wieder auf arabisch dazu aufgerufen, 'Tel Aviv zu bombardieren' und 'bewaffneter Widerstand' als legitim beschrieben. Das ist keine friedliche Demo, das sind ultraradikale Parolen", schreibt Geiler unter einen weiteren Post.

Auch von Angriffen auf Medienvertreter ist die Rede. "In der Friedelstraße fliegen mittlerweile große Pflastersteine im Sekundentakt. Demonstranten versuchen Türen von Wohnhäusern einzutreten. Polizei hat keine Kontrolle, wir müssen uns auch zurückziehen.", so Geiler weiter bei Twitter.

Demo-Züge treffen nicht aufeinander

Währenddessen ist die Stimmung bei der Versammlung vom Oranienplatz zum Herrmannplatz weiterhin friedlich, berichtet eine Reporterin von t-online vor Ort. Unter den etwa 1.000 Anwesenden befinden sich neben vielen jungen Leuten auch Familien.



Von einem Wagen wird über Lautsprecher die Bitte ausgesprochen, sich friedlich zu verhalten und keine Fahnen zu verbrennen. Zahlreiche Ordner sind außerdem in Einsatz, um die Einhaltung der Maskenpflicht und der Abstandsregelungen durchzusetzen.



Demonstrierende ziehen durch Kreuzberg. (Quelle: Agata Strausa)

Von den Seiten würden die Demonstrierenden angefeuert und ermuntert. Auch von den Balkonen auf der Strecke gebe es freundliche Zurufe.

"Unerträgliche" Angriffe auf jüdische Einrichtungen

Die evangelische und die katholische Kirche in Berlin und Brandenburg verurteilten unterdessen Angriffe auf jüdische Einrichtungen in Deutschland als "unerträglich". Es sei nicht hinnehmbar, dass Synagogen und jüdische Einrichtungen bedroht, verunglimpft und angegriffen würden, erklärten der evangelische Landesbischof Christian Stäblein und der katholische Erzbischof Heiner Koch gemeinsam.