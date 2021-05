"Frag mich": Suchtkranker im Video

Wie fühlt sich das erste Mal Heroin an?

Sick war 20 Jahre lang heroinabhängig, brach zahlreiche Entzüge ab, landete im Gefängnis. Heute klärt er mit seiner Geschichte auf – und lässt im Video mit überraschenden Antworten aufhorchen.

Bereits im Alter von 13 Jahren nahm Andre das erste Mal Drogen. Doch es blieb nicht nur beim Kiffen. So landete der heute 48-Jährige schon mit 15 Jahren beim Heroin. Andre nennt sich $ick in der bekannten YouTube-Serie "Shore, Stein, Papier". Jetzt gibt der Bestseller-Autor in der beliebten t-online-Videoserie "Frag mich" Einblicke in Abgründe, die vielen sonst verborgen bleiben.

Bei t-online hat er sich Ihren Leserfragen gestellt und unter anderem erklärt, warum er rückblickend alles nicht nur genauso machen, sondern sogar "eine Schippe drauflegen" würde. Das Leben als Junkie, Obdachloser und Inhaftierter: Wie fühlt sich der Rausch an? Was war das Schlimmste an der Sucht – und schämt man sich als Junkie auf der Straße? Diese und viele weitere Fragen hat er beantwortet. Die spannenden und zum Teil erstaunlichen Einblicke sehen Sie oben oder Sie klicken hier.



