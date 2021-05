Starke Rauchentwicklung

Leerstehendes Gebäude in Berlin-Johannisthal brennt

21.05.2021, 20:39 Uhr | t-online

Eine Rauchwolke ist in in Berlin-Johannisthal zu sehen: Dort hat eine leerstehende Lagerhalle gebrannt. (Quelle: Schwarz/imago images)

In Berlin ist es in einem leerstehenden Gebäude in Johannisthal zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr ist mit Dutzenden Kräften vor Ort, dichte Rauchwolken steigen auf.

Die Berliner Feuerwehr ist am Freitagabend zu einem Brand am Segelfliegerdamm in Berlin-Johannisthal ausgerückt. Dort brennt den Angaben zufolge eine leerstehende Lagerhalle. Die Feuerwehr sei mit 90 Kräften im Einsatz, hieß es auf Twitter.

Das Dach einer Lagerhalle in Johannisthal in Berlin brennt: Der Rauch des Brandes war im weiten Teilen des Südostens in Berlin zu sehen. (Quelle: Schwarz/imago images)



In dem sozialen Netzwerk sind Fotos und Videos von dichten Rauchwolken zu sehen, die wohl den Brand zeigen. Im Südosten der Stadt ist die Rauchwolke selbst aus größerer Entfernung zu sehen. Zur Ursache machte die Feuerwehr zunächst keine Angaben.

Die Warn-App NINA löste Alarm aus. Durch "einen Großbrand (...) kommt es besonders im Süden und Süd-Osten von Berlin zu einer starken Rauchentwicklung und Geruchsbelästigung", heißt es dort. Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und das betroffene Gebiet zu meiden.