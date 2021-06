Zoë braucht ihre Medikamente

Polizei sucht vermisstes Mädchen

01.06.2021, 10:44 Uhr | t-online

Die Berliner Polizei bittet um Hilfe: Seit mehr als einer Woche wird ein 13-jähriges Mädchen vermisst. Jetzt veröffentlichten die Ermittler Fotos von Zoë.

Mit der Veröffentlichung von Bildern bittet die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten Kind. Die 13-jährige Zoë wird seit Sonntag, den 23. Mai vermisst. Wie die Polizei mitteilt, muss sie regelmäßig Medikamente einnehmen, hat aber bei ihrem Verschwinden keine dabei gehabt. Es bestehe eine ernstzunehmende Gesundheitsgefahr.

(Quelle: Polizei Berlin)



Das Mädchen ist etwa 1,70 Meter groß, schlank, hat kurze, gefärbte Haare und trägt eine Brille. Zuletzt hatte sie einen schwarzen Kapuzenpullover mit "Nasa"-Schriftzug an, eine kurze, schwarze, zerrissene sowie darunter eine längere, karierte Hose. Außerdem trug ein Nietenhalsband.



Mädchen hielt sich am Alex und Märchenbrunnen auf

Der Märchenbrunnen im Volkspark Friedrichshain (Archivbild): Hier hielt sich Zoë in der Vergangenheit gerne auf. (Quelle: Sabine Gudath/imago images)



Laut Polizei hielt sie sich in der Vergangenheit oft in einer größeren Jugendgruppe am Alexanderplatz oder im Volkspark Friedrichshain am Märchenbrunnen auf. Zoë möchte mit dem Namen „Ace“ angesprochen werden.

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle unter der Telefonnummer 030 / 4664 912444 oder per E-Mail an LKA124Hinweise@polizei.berlin.de entgegen.