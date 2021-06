Berlin

Weltkriegsbombe in Marienfelde entschärft

16.06.2021, 22:11 Uhr | dpa

Eine 250-Kilo-Weltkriegsbombe ist am Mittwochabend in Berlin-Marienfelde entschärft worden. Alle Anwohnerinnen und Anwohner könnten pünktlich zur zweiten Halbzeit des Fußball-EM-Spiels Italien gegen die Schweiz zurück in ihre Wohnzimmer, teilte die Polizei per Twitter mit. Der Blindgänger war am Nachmittag in der Nähe des S-Bahnhofes Buckower Chaussee entdeckt worden. In einem Radius von 500 Metern wurde ein Sperrkreis eingerichtet. Die S2 fuhr vorübergehend nicht zwischen Marienfelde und Schichauweg. Spezialisten des Landeskriminalamtes entschärften die Bombe.