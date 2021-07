Fünfjährige im Park fotografiert

Mann stellt sich nach Anfertigen mutmaßlicher Kinderpornographie

01.07.2021, 20:51 Uhr | t-online

Die Polizei Berlin hat in einem mutmaßlichen Fall von Kinderpornographie um die Mithilfe der Bevölkerung gebeten: Im Volkspark Friedrichshain soll ein Mann ein kleines Mädchen fotografiert haben. Nun hat er sich gestellt.

Mithilfe eines Fotos hat die Polizei Berlin nach einem Tatverdächtigen, der im Juni 2020 eine Fünfjährige in Friedrichshain unsittlich fotografiert haben soll, gesucht. Nun hat sich der Verdächtige der Polizei gestellt. Das teilte die Behörde am Donnerstag mit. "Der 73 Jahre alte Mann erschien gegen 15 Uhr in Begleitung eines Rechtsanwaltes bei dem Fachkommissariat des Landeskriminalamtes in der Keithstraße", heißt es in der Meldung der Polizei.

Nach Ermittlungen der Polizei Berlin soll sich der gesuchte Mann am Samstag, den 13. Juni 2020, gegen 14 Uhr "mit einer absoluten Selbstverständlichkeit" einem fünfjährigen Mädchen im Volkspark Friedrichshain genähert und sie mit seinem Handy "in einer höchstpersönlichen Lebenssituation" fotografiert haben.



Zeugen beobachteten Vorfall

Zeugen beobachteten das Vorgehen und sprachen den Mann an. Der Forderung, die Aufnahmen auf seinem Handy zu zeigen, kam er nicht nach. Der Polizei zufolge floh er stattdessen schnell auf einem Fahrrad entlang der Büschingstraße.



Einem Zeugen gelang es, das Foto zu schießen, mit dem der Mann auf der Webseite der Polizei öffentlich gesucht worden ist.