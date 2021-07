"Lange Nacht des Impfens"

Senat plant Impf-Party für junge Berliner – mit DJs und Live-Musik

10.07.2021, 10:07 Uhr | t-online, ASS

Ein DJ steht an einem Mischpult (Symbolbild): Mit Live-Musik soll eine Impfaktion in der Arena in Treptow begleitet werden. (Quelle: Addictive Stock/imago images)