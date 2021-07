Berlin

Corona-Wochenwert in Sachsen nimmt weiter leicht zu

12.07.2021, 09:15 Uhr | dpa

Die Corona-Inzidenz in Sachsen steigt wieder leicht an, liegt aber deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Sieben-Tage-Inzidenz für den Freistaat am Montag mit 2,2 an. Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche bei 2,1 gelegen. Konkret wurden sechs neue Fälle gemeldet. Bundesweit wurde im Vergleich zum Vortag (6,2) am Montag mit 6,4 eine leicht höhere Inzidenz registriert.

Sachsenweit verzeichnen die Großstädte Dresden (5,0), Leipzig (3,7) sowie der Landkreis Zwickau mit 3,8 die höchsten Werte. Dagegen liegen die Landkreise Görlitz und Mittelsachsen seit einigen Tagen bei 0. Laut RKI wurde kein weiteres Todesopfer in Verbindung mit dem Coronavirus in Sachsen gemeldet.